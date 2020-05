Playlist zum Einschlafen : Spotify bringt App für Kinder auch nach Deutschland

Den Medienkonsum der Kinder zu kontrollieren, ist für Eltern oft eine Mammutaufgabe. Doch zumindest beim Musikstreaming wird es ihnen jetzt etwas leichter gemacht. Denn Spotify führt eine Kinder-Version ein.

Avatar_shz von dpa

12. Mai 2020, 19:51 Uhr

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify führt einespeziell für Kinder gedachte Version seiner App auch in Deutschlandein. «Spotify Kids» gibt Eltern weitreichende Kontrolle darüber,welche Inhalte die Kinder hören. Sie können nicht nur alle gehörtenTitel sehen, sondern einzelne auch gezielt blockieren.

Die Beta-Version der App startet mit 170 von Spotifyzusammengestellten Playlisten und insgesamt rund 30.000 Titeln, wieSpotify mitteilte. Darunter sind auch die in Deutschlandtraditionell populären Hörspiel-Reihen wie «Die drei ???» und«Benjamin Blümchen» sowie Musik unter andrem von Rolf Zuckowski, Lenaoder Mark Forster.

Die «Kids»-App kann nur mit einem Familien-Abo von Spotify genutztwerden - damit können bis zu fünf Profile für Kinder eingerichtetwerden. Für kleine Kinder können die Eltern eine Version auswählen,die an ein Alter von bis zu sechs Jahren angepasst ist. Dort gibt esmehr Inhalte für Kleinkinder und Playlisten zum Beispiel zumEinschlafen. Spotify hatte die App im vergangenen Oktober eingeführtund schrittweise in mehr Ländern verfügbar gemacht. Der Musikdienstexperimentiert inzwischen vorsichtig auch mit einer Personalisierungin der «Kids»-App, bei der Playlisten an das Hörverhalten der Kinderangepasst werden.

Die Nutzung von Spotify ist ähnlich wie bei anderen Online-Dienstengrundsätzlich erst ab 13 Jahren erlaubt - auch wenn niemand einenAltersnachweis verlangt. Mit der Kinder-Version versucht der Dienst,diese Lücke datenschutzkonform zu schließen. Zu beobachten wird sein,wie der Start von «Spotify Kids» das Geschäft mit Kinder-Hörspielenin Deutschland beeinflussen wird.