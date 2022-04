Freizeitparks : Saisonstart in Serengeti und Heide Park ohne Einschränkungen

Zwei große Freizeitparks in Niedersachsen öffnen zum Wochenende wieder ihre Tore. Der Trend zum Urlaub im Inland ist ungebrochen - viele Lodges im Hodenhagener Serengeti Park sind schon ausgebucht.

Nach zwei Jahren mit Einschränkungen starten die Freizeitparks Serengeti und Heide Park Soltau am Samstag voll in die Saison. Norddeutschlands größter Freizeitpark in der Lüneburger Heide öffnet erstmals seit der Pandemie ohne Verspätung seine Tore. Der Einlass in den Park in Soltau ist ohne Einschränkung möglich, in den Innenräumen muss nur am Samstag...

