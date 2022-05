Anzeige : Pfingsten in Süderschmedeby: endlich wieder Kunsthandwerk vom Feinsten

Der 39. Norddeutsche Kunsthandwerkermarkt findet vom 4. bis 6. Juni in Süderschmedeby statt.

28. Mai 2022, 00:00 Uhr

Süderschmedeby | An den Pfingsttagen kann man in Süderschmedeby wieder einen der renommiertesten Kunsthandwerkermärkte Norddeutschlands besuchen. Bereits zum 39. Mal präsentieren auf dem Gelände rings um die Galerie Hansen rund 150 professionelle Kunsthandwerker aus dem gesamten Bundesgebiet ihre selbstgefertigten Produkte und ihr handwerkliches Können. An einigen Ständen wird vor Ort gearbeitet: Es wird gehämmert, gefeilt, genäht, ein Webstuhl knarrt, die Esse raucht. Besucher können hier drei Tage lang handgefertigte Arbeiten aus Keramik, Metall, Glas, Holz, Leder und anderen Materialien entdecken, begutachten und erwerben. So gibt es u.a. Hüte, Ringe, Blusen, Gefäße, Korbwaren, Ledertaschen, Glasfiguren, kurz: Schönes und Nützliches unterschiedlichster Art.

Norddeutscher Kunsthandwerkermarkt

Zwei Jahre lang musste der Markt wegen der Pandemie ausfallen. Umso mehr freuen sich Kunsthandwerker, Veranstalter samt Familie und Team darüber, den Markt in diesem Jahr ohne verordnete Corona-Auflagen durchführen zu können. Es ist den Veranstaltern ein Anliegen, in diesen unsteten und aufgewühlten Zeiten wieder einen Ort für das Schöne zu schaffen. Denn das Besondere am Markt in Süderschmedeby ist, dass man sich in der freundlichen, offenen Atmosphäre treiben lassen kann. Dazu gehört, mit Zeit und Muße zu bummeln, zu entdecken und sich auf Wunsch auch ausführlich beraten zu lassen. Und dies aus erster Hand, da alle Stücke von denjenigen angeboten werden, die sie selbst gefertigt haben. Erstmals wird dieses Jahr auch eine Künstlerin aus der Ukraine vertreten sein.

Der Markt besteht seit 1982, begann mit einer Handvoll Kunsthandwerker und hat sich inzwischen zu einem der größten Kunsthandwerkermärkte Schleswig-Holsteins etabliert. Der Markt wirkt als Publikumsmagnet weit über die Region hinaus und der Pfingstausflug nach Süderschmedeby ist bei vielen zu einer beliebten Tradition geworden. Nicht nur auf die Qualität können sich die Besucher verlassen, sondern auch darauf, „dass sie neben Altbewährtem auch spannende Neuentdeckungen machen können“, so die Veranstalter. Viele Besucher seien Stammkunden bei einer Lieblingsschneiderin oder dem favorisierten Töpfer geworden, freuten sich aber nach wie vor darauf, Neues entdecken zu können. In diesem Jahr dürfe man u.a. auf tierische Handspielpuppen, maritime Keramik-Skulpturen, verschiedenste Tafelbretter oder auch die Kleidungs-Kollektion einer Gewand- und Schneidermeisterin gespannt sein.

Norddeutscher Kunsthandwerkermarkt

Süderschmedeby ist also eine gute Adresse für den gelungenen Pfingstausflug. Freuen Sie sich auf den netten Empfang am Parkplatz ebenso wie auf das ausgewogene Angebot an herzhaften wie auch süßen Speisen und Getränken! Am Pfingstsonntag findet vor der Markteröffnung um 9:30 Uhr in der Pfingstscheune ein ökumenischer Gottesdienst statt. Der Eintritt ist frei, Parkplätze gibt es direkt am Marktgelände (4 € / Fahrzeug).

