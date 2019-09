Anzeige : Nospa eröffnet modernste SB-Filiale in der Flensburger Innenstadt

Am Holm, in der Fußgängerzone von Flensburg, wurde jetzt die „Nospa-Filiale der Zukunft“ eröffnet.

von Julia Gohde

06. September 2019, 15:22 Uhr

Flensburg | Sogar Tante Maaß ist zur Eröffnung gekommen – mit ihrer dunklen Lederhandtasche in der einen Hand und einem Regenschirm in der anderen. Die Eröffnung der Selbstbedienungsfiliale der Nospa am Holm in Flensburg am Donnerstagnachmittag war ein kleines Event. Warum? Weil es viel zu entdecken gibt. Die Nord-Ostsee Sparkasse hat für ihre Kunden eine SB-Filiale errichtet, die sie selbst „digital, interaktiv, regional und maritim“ nennt.

Nach dem Umzug des großen Finanzmarktes am Holm in den Südergraben 8-14, der direkt um die Ecke liegt, war das Gebäude umgebaut und modernisiert worden. In der Fußgängerzone sorgte in der Zwischenzeit ein Container mit Geldautomat für das nötige Kleingeld der Nospa-Kunden. Seit Donnerstag können diese nun auch wieder wie früher am Holm 22 beim Schlendern durch die Fußgängerzone nebenbei ihre Bankgeschäfte erledigen. Darüber hinaus steht ein großes digitales Angebot zur Verfügung und macht den Standort zur modernsten Selbstbedienungsfiliale der Nospa.

Zwischen Bankgeschäften und Infotainment: Nospa setzt digitale Maßstäbe

sh:z

Zwölf Monitore und LED-Leuchtrahmen zeigen im Wechsel regionale und werbliche Inhalte.

Zwei interaktive Monitore lassen den Besuchern die Wahl: Sie können entweder aktuelle Immobilienangebote entdecken, sich rund um die Nospa im Internet informieren oder die neuesten regionalen Nachrichten von shz.de aufrufen.

Die gesamte Filiale ist maritim gestaltet und in Form eines Segelboots gehalten.

Eine Flensburger Bildershow rundet das Angebot ab.

sh:z

Vom Service, den die Nospa bietet, machte sich auch Paul Wehberg, Geschäftsführer des sh:z, ein Bild. Gemeinsam mit Thomas Menke, dem Vorstandsvorsitzenden der Nospa, und Tante Maaß eröffnete er die neue Filiale. Thomas Menke erklärte die Funktionen der Monitore bei einem Rundgang, ehe die Filiale denjenigen überlassen wurde, die sie von nun an am meisten nutzen werden: die Nospa-Kunden.