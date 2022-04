Anzeige: Gewinnspiel : Neumünster: Edeka Huchthausen verlost drei Einkauf-Flatrates

Die drei Glückspilze können jeden Monat von Mai bis Dezember für einen bestimmten Wert einkaufen ohne zu bezahlen.

von Julia Gohde

11. April 2022, 00:00 Uhr

Neumünster | Jeden Monat für lau einkaufen gehen – darüber würde sich wohl jeder freuen. Edeka Huchthausen in Neumünster macht diesen Traum für drei Glückspilze wahr. Denn Marktleiter Martin Huchthausen verlost drei Einkaufs-Flatrates: Die Gewinner erhalten Guthabenkarten im Wert von 75, 50 und 40 Euro, die einmal monatlich zwischen April und Dezember wieder aufgeladen werden. Was Edeka Huchthausen besonders macht und wie man am Gewinnspiel teilnehmen kann, verraten wir in diesem Artikel.

Frische und Qualität stehen im Mittelpunkt

Es duftet nach knackigem Obst und Gemüse, ofenwarmen Backwaren, Fleisch und Wurst und dem deftigen Mittagstisch, den die Frischeabteilung von Edeka Huchthausen täglich zubereitet. Mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen jeden Tag dafür, dass die Regale im Markt mit frischen Lebensmitteln gefüllt sind. Der Einkaufsmarkt im Grünen Weg 11 in Neumünster hat eine Verkaufsfläche von stolzen 1.700 Quadratmetern. Eine große Frischetheke mit Käse und Waren vom hauseigenen Fleischer veredelt, eine Salatbar, eine Getränkeabteilung und ein angeschlossener Bäcker gehören ebenfalls zum Angebot.

Engel + Gielen

„Was uns besonders macht, ist unser tolles Team. Das höre ich immer wieder von Kundinnen und Kunden – und kann es selbst nur bestätigen“, berichtet Inhaber Martin Huchhausen stolz. Seine Frau und er haben sich 2007 mit dem Markt selbständig gemacht. Viel Zeit und Mühe stecken hinter dem Konzept des Edekas, und es wird stetig weiterenwickelt. Kaffee, Kartoffeln und Eier bezieht Edeka Huchthausen unter anderem aus der Region, um der Nachfrage nach lokalen Erzeugnissen nachzukommen. „Auch Spargel beziehen wir aus der Region. Wir haben hier im Markt eine Maschine, in der der Spargel frisch geschält wird“, erklärt Martin Huchthausen.

Dass immer ausreichend Ware vorhanden ist, ist für die Kunden von Edeka Huchthausen selbstverständlich. Hinter dieser Verfügbarkeit stecken jedoch jahrelange Erfahrung, Marktbeobachtungen und Statistiken. Jeden Tag bestellt Martin Huchthausen frische Ware, die seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Auge fürs Detail anschließend platzieren. Wer möchte, kann sich seinen Einkauf sogar nach Hause liefern lassen, anstatt selbst mit einem Einkaufskorb oder -Wagen durch die Gänge zu gehen.

Engel + Gielen

Edeka Huchthausen hat viele Stammkunden aus Neumünster und Umgebung. „Die Menschen schätzen die große Auswahl und die gute Beratung, die sie hier im Laden bekommen“, ist sich Inhaber Martin Huchthausen sicher. So mancher Neumünsteraner nutzt auch das Angebot des Partyservices von Edeka Huchthausen, bei dem man Fleischgerichte, hausgemachte Suppen, Finger Food, halbe Brötchen, Kalte Platten und warme Speisen bestellen kann.

Für seine treuen Kunden und die, die es werden wollen, hat Martin Huchthausen ein besonderes Gewinnspiel vorbereitet. Er verlost eine Einkaufs-Flatrate mit unterschiedlichen Guthaben, die einmal im Monat bis Ende des Jahres eingelöst werden kann. Die Guthabenkarten, die es zu gewinnen gibt, werden monatlich von Edeka Huchthausen mit dem gewonnenen Wert aufgeladen. Sie sind einlösbar bis zum 31.12.2022. Insgesamt gibt es drei Preise zu gewinnen.

Engel + Gielen

1. Preis: eine Flatrate über 75 € pro Monat ab Gewinnbekanntgabe bis 31.12.2022

eine Flatrate über 75 € pro Monat ab Gewinnbekanntgabe bis 31.12.2022 2. Preis: eine Flatrate über 50 € pro Monat ab Gewinnbekanntgabe bis 31.12.2022

eine Flatrate über 50 € pro Monat ab Gewinnbekanntgabe bis 31.12.2022 3. Preis: eine Flatrate über 40 € pro Monat ab Gewinnbekanntgabe bis 31.12.2022

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmenden ihre Kontaktdaten im Formular hinterlassen. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von EDEKA Neukauf Huchthausen, des sh:z und beteiligten Unternehmen sowie Personen unter 18 Jahren. Die Gewinnspielteilnahme ist vom 11. April 2022 ab 0 Uhr bis 8. Mai 2022 bis 23:59 Uhr möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnehmer erklären sich durch ihre Registrierung mit der Veröffentlichung ihres Namens im Gewinnfall einverstanden. Alle weiteren Details der Teilnahmebedingungen finden Sie hier.