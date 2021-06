Pandemie erschwert Planung : Nach Corona-Lockerungen: Kommt jetzt der Hochzeits-Boom?

Die Corona-Regeln werden zunehmend gelockert. Heiraten jetzt mehr Menschen oder holen sie zumindest die ausgefallene Feier nach? Und wie ist die Lage für die Hochzeitsdienstleister?

Frankfurt | Dürfen wir ein rauschendes Fest feiern? Und was wird aus den Flitterwochen? Die Unsicherheiten in der Corona-Pandemie haben in den vergangenen eineinhalb Jahren sicher auch einigen Paaren in Hessen die Lust auf eine Hochzeit verdorben. Doch nun gehen die Infektionszahlen deutlich zurück, immer mehr Menschen werden geimpft und es gibt zunehmend Lock...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.