Urteil des BSG : Krankengeld wird auf Elterngeld Plus angerechnet

Berufstätige, die während der Elternzeit erkranken, erhalten in der Regel Krankengeld. Allerdings wirkt sich diese Zahlung mindernd auf das Elterngeld Plus aus. Das ergab die Klage einer Mutter aus Niedersachsen.

Kassel | Der Bezug von Krankengeld kann nach einer Entscheidung des Bundessozialgerichts die Höhe des Elterngelds Plus verringern. Es werde in gleicher Weise darauf angerechnet wie auf das Basiselterngeld, teilte das Bundessozialgericht am Donnerstag in Kassel mit (Az. B 10 EG 3/20 R). Das Elterngeld Plus wird an Eltern gezahlt, die noch während des Elterng...

