Online Hilfe finden : Klick-Tipps: Kindgerechte Antworten zu Pubertätsfragen

In einem Moment schlecht gelaunt und wütend, im nächsten albern und kichernd - das klingt nach Pubertät. Warum sie sich manchmal so komisch anfühlt, wird auf Internetseiten für Heranwachsende geklärt.

Mainz | Was genau ist denn eigentlich die Pubertät? Und was passiert da eigentlich genau im Körper? Warum geht es einem manchmal so „komisch“? Auf der Seite Klick-tipps.net wurden Seiten zusammengestellt, auf denen es Antworten gibt: Gibt es Unterschiede bei Mädchen und Jungen? Beim KiKA-Kummerkasten finden Kinder jede Menge spannende Fragen und hilfreiche...

