Flüssigkeitsmangel vorbeugen : Kinder sollten bei Hitze doppelt so viel trinken

Viele Kinder vernachlässigen das Trinken. Bei Hitze kann dies schnell zu einem Flüssigkeitsmangel führen. Daher bieten Eltern den Kleinen am besten regelmäßig ein Getränk an. Doch welche Menge ist an heißen Tagen erforderlich?

von dpa

03. August 2018, 12:59 Uhr

Auch kleinen Kindern setzt die Hitze zu. Eltern sollten darauf achten, dass die Kleinen bei Temperaturen von 30 Grad oder mehr mindestens doppelt so viel trinken wie sonst.

Viele Kinder haben bei hohen Temperaturen auch keinen Appetit. Das ist kein Grund zur Sorge, Eltern sollten sie nicht zum Essen zwingen, rät der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Geeignet für den kleinen Hunger sind Joghurts, Quark oder Obst.

Um draußen auf dem Spielplatz oder im Garten herumzutoben, ist die Zeit vor 11.00 Uhr morgens und nachmittags ab 16.30 Uhr geeignet.