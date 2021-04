Gerichtsurteil : Kein Aussperren: Nach Trennung dürfen beide in die Wohnung

Kein Zutritt mehr: Nach einer Trennung möchte man den oder die Ex lieber nie wieder in der gemeinsamen Wohnung sehen. Rechtmäßig ist das aber nicht - zur Not muss man sich sogar Küche und Bad teilen.

Frankfurt/Main | Trennt sich ein Ehepaar, darf ein Partner dem anderen nicht einfach den Zutritt zur gemeinsamen Wohnung verwehren. Das gilt auch dann, wenn das Haus oder die Wohnung dem Ex-Partner gehört. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt entschieden (Az.: 4 UF 188/18), wie die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins mitteilt. In ...

