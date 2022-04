Wahrzeichen : Heiraten im Pilsumer Leuchtturm wieder möglich

Der Pilsumer Leuchtturm ist eines der Wahrzeichen Ostfrieslands. Nun öffnet der Turm wieder für Hochzeitspaaren - zwei Jahre lang war die Tür wegen Corona verschlossen. Wie groß ist der Andrang?

Nach einer langen Corona-Pause geben sich an diesem Freitag im bekannten rot-gelben Pilsumer Leuchtturm in Ostfriesland wieder Ehepaare das Ja-Wort. Für den 8. April seien die Trauungen von drei Hochzeitspaaren vorgesehen, sagte Hannelore Jürgler, Standesbeamtin der Gemeinde Krummhörn, der Deutschen Presse-Agentur in Emden. Es sind die ersten Eheschlie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.