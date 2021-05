Geburtshilfe : Geplanter Kaiserschnitt: Das sollten werdende Eltern wissen

In zig Ratgebern wird Frauen erklärt, wie sie sich auf eine Spontangeburt vorbereiten können. Dabei enden knapp 30 Prozent aller Geburten im Kaiserschnitt. Wie bereiten sich Frauen darauf vor?

Tuttlingen/Frankfurt am Main | Manchmal geht es nicht anders und ein Kind muss per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Für viele Mütter ist das erst einmal ein komisches Gefühl. Sie fragen sich: Wie läuft der OP-Tag ab? Und wie fühlt man sich danach? Bianca Grathwohl aus Tuttlingen hat es erlebt. Sie hat ihr zweites Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Die vaginale Geburt ih...

