Kosten, Unterhalt, Gütertrennung : Für den Fall der Fälle: Ehevertrag als sinnvolle Sicherheit

Zugegeben: Bei der Eheschließung direkt an die Scheidung zu denken, scheint unromantisch, doch Paare sollten für diesen Fall rechtlich mit einem Ehevertrag vorsorgen.

von shz.de

14. Oktober 2018, 14:53 Uhr

Mit der Hochzeit gehen viele Veränderungen einher: Der Name ändert sich oft, natürlich auch der Familienstand, aber ebenso die Vermögenssituation und die Besitzverhältnisse der Frischverheirateten. Im Falle einer Scheidung regelt ein Ehevertrag rechtlich die letzten beiden Angelegenheiten und kann die Zukunft aller Beteiligten sichern. Rechtsanwalt Tobias Klingelhöfer gibt Auskunft zu den häufigsten Vorurteile und Fragen.

Ist ein Ehevertrag nicht nur etwas für Reiche?

Tobias Klingelhöfer: „Das war einmal, dass sich Reiche mit einem Ehevertrag davor schützen wollten, am Ende ihrer Ehe finanziell geschröpft zu werden. Heute sind es vor allem Frauen, die sich um die gemeinsamen Kinder kümmern und dafür zeitweilig ihren Beruf aufgeben, die sich verstärkt einen Ehevertrag wünschen. Laut einer Umfrage würde sich jeder dritte Single für einen Ehevertrag aussprechen. Dies kann insbesondere für Frauen wichtig sein, denn in dem Schriftstück können unter anderem zusätzliche Unterhalts- und Versorgungsansprüche festgelegt werden. Das ist wichtig, weil das Unterhaltsrecht Frauen, die sich der Kindererziehung gewidmet haben, deutlich schlechter stellt als früher.“

Ist durch den gesetzlich verankerten Zugewinnausgleich nicht ohnehin alles geregelt?

Klingelhöfer: „Es stimmt, dass auch ohne Ehevertrag niemand nach der Ehe im Regen steht: Haben die Eheleute nichts anderes vereinbart, leben sie in einer Zugewinngemeinschaft. Vereinfacht gesagt: Jedem Partner gehört das, was er vor der Ehe besessen hat; alles was im Verlauf der Ehe dazugekommen ist, wird geteilt. Bei traditioneller Rollenteilung ist das auch sehr sinnvoll, denn so erhält die Hausfrau und Mutter ihren Anteil am Ersparten, wenn sie ihrem Mann zur Seite stand, während er Karriere im Beruf machte. Schwierig wird es allerdings, wenn einer der Partner zum Beispiel während der Ehe ein Unternehmen gründet oder sich selbstständig macht. Der Betrieb gehört dann zum Zugewinn und wird bei einer Scheidung womöglich ruiniert. Da ist es sehr sinnvoll, den Zugewinnausgleich in einem Ehevertrag zu modifizieren.“

Was regelt denn eigentlich ein Ehevertrag?

Klingelhöfer: „Festgelegt werden kann so gut wie alles. Eine Ausnahme bilden nur Regelungen, die direkt die Kinder betreffen, also die elterliche Sorge oder etwa den Verzicht auf Unterhaltszahlungen für den Nachwuchs. Wichtig ist, dass die Partner die Spielregeln für eine eventuelle Trennung festlegen, solange das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung des jeweils anderen noch Bestand hat. Ist der gemeinsame Lebensentwurf nämlich erst einmal gescheitert, machen Misstrauen und Argwohn eine faire und gütliche Trennung oft unmöglich.“

Reicht ein formloses von beiden Partnern unterschriebenes Schriftstück als Ehevertrag aus?

Klingelhöfer: „Ganz klar nein! Ein Ehevertrag besitzt nur dann seine volle Gültigkeit, wenn er von beiden Partnern im Beisein eines Notars unterzeichnet wird und ein notarielles Siegel trägt. Möglich ist jedoch eine Stellvertretung, da der Abschluss des Vertrages kein sogenanntes höchstpersönliches Rechtsgeschäft ist.“

Was ist von Vertragsvorlagen und Standardverträgen zu halten?

Klingelhöfer: „Ein Ehevertrag ist eine sehr persönliche und individuelle Angelegenheit, ein Standardvertrag reicht da meist nicht aus. In der Praxis hat es sich bewährt, dass sich die Partner erst einmal einzeln und unabhängig voneinander beraten lassen, um dann aus den Wünschen, Ansprüchen und Bedürfnissen beider Seiten einen gemeinsamen Vertrag zu machen. Damit kann man sich dann viel gelassener den Herausforderungen der Eheschließung und des gemeinsamen Lebens stellen.“

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick: Ein Ehevertrag dient u.a. der finanziellen Sicherheit

Er sollte rechtzeitig und gemeinschaftliche geschlossen werden

Die Beratung dazu ggf. im ersten Schritt einzeln vornehmen

Ein Siegel vom Notar ist notwendig



(Mit Material von Arag Presseservice)