Berufe : Expertin: Zu wenig Hebammen und fast keine Männer

Mit der bundesweiten Akademisierung des Hebammenberufs steigt die Zahl der Studienangebote weiter. Die Reform - Umstellung von einer Ausbildung an Hebammenschulen auf ein Bachelorstudium mit hohem Praxisanteil - sei „längst überfällig“ gewesen, sagte Wissenschaftlerin Cornelia Schwenger-Fink der Deutschen Presse-Agentur. Es fehle deutschlandweit an Hebammen, so dass manche Kreißsäle vorübergehend abgemeldet oder - besonders in kleinen Häusern - ganz geschlossen werden müssten. Um die Lage der Hebammen und der Geburtshilfe zu verbessern, seien weitere Schritte nötig, mahnte die Expertin von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Hannover.

Dazu gehörten bessere Verdienstmöglichkeiten und eine Entlastung von fachfremden Tätigkeiten wie Reinigungsarbeiten oder bürokratischen Dingen. Die Reform war Ende 2019 beschlossen worden, die Umsetzung ist mit einer Übergangsfrist in vollem Gang. Nach Einschätzung von Schwenger-Fink wird der Beruf mit der Akademisierung attraktiver - auch für Männer, ...

