Geschwisterreihenfolge : Erstes, zweites oder drittes Kind sein

Jüngere Geschwister sind kreativer, ältere zuverlässiger - Einschätzungen wie diese kursieren viele. Doch gibt es wirklich Unterschiede, die davon abhängen, ob man erst- oder letztgeborenes oder ein Geschwisterkind in der Mitte ist?

Welche Auswirkungen hat die Reihenfolge, in der Geschwister auf die Welt gekommen sind? Zu dieser Frage gibt es viele Thesen. Die ältesten Kinder sind nach Einschätzung des US-Psychologen Frank Sulloway disziplinierter, die Jüngsten gelassener und nicht so stark an Traditionen gebunden. In seinem Buch „Born to Rebel“ argumentierte er 1996, dass die Rei...

