Kann man nicht nachholen : Erste Liebe in Zeiten des Lockdowns

Die erste Liebe gehört zu den prägendsten Erfahrungen. Sie kann auch so schon schwer zu schaffen machen. Aber erst recht in Zeiten von Social Distancing. Wie sollten Eltern reagieren?

München | Soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren - darunter leiden alle, aber besonders Jugendliche, die gerade in der Phase der Ablösung vom Elternhaus sind. Aber nicht nur das. Denn ist es doch auch oft die Zeit, in die die erste Liebe fällt, der erste Kuss, der erste Sex, der erste Rausch. Doch in Zeiten des Lockdowns werden sie um diese Erfahrung...

