„Gefangen im Netz“ : Erschreckendes Filmexperiment zu Kindesmissbrauch

Männer, die sich an kleine Mädchen ranmachen: Die Doku „Gefangen im Netz“ warf in Tschechien ein Schlaglicht auf Kindesmissbrauch im Internet. Nun kommt sie nach Deutschland.

Berlin | Ob Lügde, Münster oder Bergisch Gladbach: Die Aufdeckung großer Missbrauchsfälle in Deutschland hat sexualisierte Gewalt an Kindern in den Fokus gerückt. Doch auch abseits solch großer Kriminalfälle lauert Gefahr - insbesondere im Internet, wo Eltern oft nichts mitbekommen. Nur wenige Klicks trennen die Täter von ihren potenziellen Opfern - etwa we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.