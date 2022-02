Familie : Der Tod des Kindes ist das absolut Schlimmste

Eine schwere Krankheit oder ein Unfall: Wird ein Kind durch den Tod aus der Familie gerissen, zerbricht auch das Leben der Eltern. Freunde können dann zumindest eines tun: da sein.

Der Tod eines Kindes ist unbegreiflich. Für die Eltern gibt es nie wieder eine heile Welt, sagt Kathrin Schreier. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland und beschreibt die Gefühle dieser Eltern und was ihnen helfen kann. Man sagt, es sei das Schlimmste, was einem widerfahren könne, wenn e...

