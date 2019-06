Anzeige : Belohnung für die Note „sehr gut“ in Sport: Intersport Hans Jürgensen verschenkt T-Shirts

Am 28. Juni belohnt das Sportfachgeschäft in Flensburg Schülerinnen und Schüler, die im Schulfach Sport mit „sehr gut“ abgeschnitten haben. Die T-Shirt-Aktion am Tag der Zeugnisausgabe findet bereits zum 24. Mal statt.

von Julia Gohde

14. Juni 2019, 23:57 Uhr

Flensburg | „Für die Kinder ist das T-Shirt eine ganz besondere Auszeichnung. Sie tragen es mit Freude und voller Stolz“, erklärt Stefan Thurner, Geschäftsführer von Intersport Hans Jürgensen in Flensburg. Er selbst war es, der die T-Shirt-Aktion am Tag der Zeugnis-Ausgabe vor 24 Jahren zum ersten Mal ins Leben rief. Der Ablauf ist einfach: Alle Schülerinnen und Schüler aus Flensburg, die im aktuellen Zeugnis im Schulfach Sport mit „sehr gut“ bzw. der Bestnote bewertet wurden, bekommen am letzten Schultag vor den Sommerferien vom Sportfachgeschäft ein T-Shirt mit der Aufschrift „Number One in Sports" als Anerkennung für ihre Leistung geschenkt. Ausgegeben werden zwei Motive, wobei jedes Kind ein T-Shirt bekommt. Am Freitag, den 28. Juni, ist es wieder soweit.

Intersport Hans Jürgensen ist schon jetzt startklar für den Tag: Etwa 1.300 T-Shirts in zwei Motiven in den Größen 116 bis XL sind an den drei Flensburger Standorten am Holm, am CITTI-PARK und im Förde Park vorrätig.

Mit der T-Shirt-Aktion beweist Intersport Hans Jürgensen einmal mehr, wie wichtig Fachgeschäfte vor Ort sind. Das Familienunternehmen ist in Flensburg fest verankert und hat schon viele Generationen jeden Alters ausgestattet. Die Verkaufsfläche beträgt, wenn man alle drei Standorte zusammenrechnet, etwa 4.500 m², womit das Unternehmen zu den größten Sportgeschäften in Schleswig-Holstein zählt. Intersport Hans Jürgensen ist Fachhändler für Sportbekleidung und Freizeitmode, Sport- und Freizeitschuhe sowie Artikel für viele Sportarten. Regelmäßig finden Events und Aktionen statt, bei denen verschiedene Produkte unter fachkundiger Beratung ausprobiert werden können - eine Leistung, bei der kein Online-Shop mithalten kann.

Intersport Hans Jürgensen

Über Intersport Hans Jürgensen Das Sportfachgeschäft in der Flensburger Innenstadt hat eine lange Tradition. Hans Jürgensen eröffnete schon vor 121 Jahren, damals noch als Spezialhaus für Herren- Knaben und Kinderbekleidung sowie für Berufs- und Arbeitskleidung. Seit 1963 ist die Firma Hans Jürgensen Mitglied in der Verbundgruppe Intersport Deutschland e.G., dem weltweit größten Verbund unabhängiger Sporthändler. Seit 1993 arbeitet Stefan Thurner in vierter Generation im Flensburger Familienunternehmen. Sechs Jahre später übernahm er gemeinsam mit seiner Ehefrau Martina die Leitung. Heute betreibt Intersport Hans Jürgensen in Flensburg drei Standorte, dazu kommt das eigene Logistikzentrum im Wittenberger Weg.

Aus Liebe zum Sport - und zur Förderung der Gesundheit

Im nächsten Jahr feiert die T-Shirt-Aktion ihr 25. Jubiläum. Marketingleiterin Melek Fischer erklärt, weshalb auch nach einem Vierteljahrhundert nicht Schluss ist: „Bewegung und Sport sind sehr wichtig für eine gesunde körperliche, geistige und soziale Entwicklung. Wir wollen unsere eigene Begeisterung und Leidenschaft für den Sport teilen und den Spaß an der Bewegung fördern und belohnen. Nicht umsonst ist unser Motto Aus Liebe zum Sport.“ Sie freut sich, dass die Aktion bereits seit Jahren so gut ankommt. „Manchmal erreichen Intersport Hans Jürgensen sogar Fotos, auf dem die stolzen Kinder ihre Shirts präsentieren“, verrät sie mit Blick auf den 28. Juni.

Auf einen Blick: T-Shirt Aktion „No. 1 in Sports“ von Intersport Hans Jürgensen 2019