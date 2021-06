Anzeige : Aus Liebe zur Region – Gewinnspiel der Stadtwerke Elmshorn

Zum zehnjährigen Ökostrom-Jubiläum verlosen die Stadtwerke Elmshorn 50 Picknicktaschen mit Einkaufsgutschein.

30. Juni 2021, 00:00 Uhr

Elmshorn | Seit zehn Jahren liefern die Stadtwerke Elmshorn ihren privaten Kunden ausschließlich Ökostrom. Darüber hinaus beteiligen sie sich bundesweit an unterschiedlichen Erneuerbare-Energien-Projekten wie Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Das Ziel: Gemeinsam und erfolgreich für eine klimaneutrale Zukunft aktiv sein.

„Wir haben uns selbst unter die Lupe genommen“, berichtet Stadtwerke-Werkleiter Sören Schuhknecht. „Dabei konnten wir feststellen: In Sachen Klimaschutz sind wir in unserer Heimat schon jetzt sehr aktiv, in unserer Trinkwasserversorgung bereits heute schon nahezu klimaneutral. Aber wir machen hier nicht Halt, sondern werden diesen Weg konsequent weiter fortsetzen und ein klimaneutraler Energie- und Trinkwasserversorger mit Klimaschutzkonzept werden – in enger Zusammenarbeit mit unserer Gesellschafterin, der Stadt Elmshorn und für die Menschen in der Region.“

Zehn Jahre sauberer Ökostrom in Elmshorn, das soll jetzt gefeiert werden. Die Stadtwerke laden zu einem großen Gewinnspiel ein. Unter dem Motto „Wir schenken Ihnen ein Picknick für die ganze Familie“ werden 50 hochwertige Picknicktaschen mit einem regionalen Einkaufsgutschein im Wert von jeweils 60 Euro verlost. Die ersten 500 Teilnehmer erhalten darüber hinaus einen hochwertigen Öko-Shopper als kleines Dankeschön.

Ob im Liether Wald, im Krückaupark oder am Strand von Kollmar – in der Region rund um Elmshorn gibt es noch viele andere schöne Orte für ein Picknick. Aber: Wo ist der Lieblingsplatz der Menschen in der Region? Die Stadtwerke Elmshorn freuen sich über weitere Geheimtipps aus der Heimat. Mit etwas Glück gewinnen Sie ein entspanntes Familienpicknick, gesponsert von den Stadtwerken Elmshorn!

So kann man am Gewinnspiel teilnehmen

Einfach unter stadtwerke-elmshorn.de/picknick die beiden Gewinnfragen beantworten:

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in der Region? Seit wann versorgen die Stadtwerke Elmshorn ihre Privatkunden mit Ökostrom?

Schließlich noch die Maske mit Namen, Anschrift und wenn vorhanden Kundennummer ausfüllen und los geht’s. Die Aktion startet am 16. Juni und endet am 31. Juli dieses Jahres. Mitmachen kann jeder. Viel Glück!