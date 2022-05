Familie-kind : Anzahl der Kinder ist entscheidend

Hurra! Familien mit vielen Kindern können sich über dieses Urteil freuen. Denn die Richter vom Verfassungsgericht in der Stadt Karlsruhe haben entschieden: Familien mit zwei oder mehr Kindern müssen künftig weniger Geld an die Pflegeversicherung zahlen. So bleibt etwas mehr im Geldbeutel übrig!

Diese Versicherung ist für fast alle Pflicht. Sie unterstützt Menschen, die zum Beispiel nicht mehr allein einkaufen gehen können, oder als Erwachsene gefüttert werden müssen. In der Regel sind diese Menschen alt oder krank oder hatten einen Unfall. Dafür müssen die Mitglieder Geld bei der Versicherung einzahlen. Bei der Beitragshöhe gab es bislang nu...

