Erziehungs-Tipps : Alptraum für Eltern: Ein Teenie, der alles rumliegen lässt

Wenn Teenager in der ganzen Wohnung ihren Krempel verbreiten, wurmt das Eltern. Sie fragen sich: Sieht mein Kind gar nicht, was es für ein Chaos hinterlässt? Das könnte aber auch an den Eltern liegen.

München | Nicht genug, dass es im Kinderzimmer aussieht wie Kraut und Rüben. Klamotten des Teenagers liegen auch auf dem Wohnzimmerboden und dem Sofa verteilt, auf dem Esstisch tummeln sich stapelweise Zettel, leere Chipstüten und was ihm sonst noch so aus den Händen gefallen ist. Eltern verzweifeln schier am Chaos, das der Heranwachsende hinterlässt. Man ma...

