Zahl der Badeunfälle steigt : Was Sie beim Schwimmen in freien Gewässern beachten müssen

Im Sommer kühlen sich viele Menschen gerne in freien Gewässern ab. Doch das kann schnell gefährlich werden, wie die letzten Badeunfälle gezeigt haben. Nicht nur für Kinder gibt es Tipps zum sicheren Baden.

Hamburg | Was gibt es Schöneres als im Sommer bei heißen Temperaturen ins kühle Nass zu springen, um sich abzukühlen? Nicht viel, sollte man meinen. Viele Menschen suchen Abkühlung in Seen, Flüssen und Meer – freie Gewässer bergen aber große Gefahren, vor allem wenn man nicht richtig gut schwimmen kann. In den vergangenen Tagen starben mehrere Menschen bei Bade...

