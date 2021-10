Achtung Minenfeld : Wie spricht man in neuer Beziehung über Verflossene?

Je älter man wird, desto klarer ist: Die Wenigsten gehen ohne Ex-Partner in eine neue Beziehung. Doch sollte man über diese auch sprechen? Beim ersten Date auf keinen Fall, raten Paartherapeuten.

Hamburg/Dresden | Wenn Beziehungen auseinandergehen, bleiben oft Wut, Enttäuschung oder Trauer. Gefühle, die einige Menschen am liebsten mit der ganzen Welt besprechen würden. Mit engen Freunden und der Familie sollte man das auch. Tritt aber ein neuer Mensch ins Leben, können Geschichten über den oder die Ex irritieren. In bestimmten Umfang sei es schon ratsam, übe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.