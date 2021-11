Vorbei, aber nicht verwunden : Wie Corona das Trauern veränderte

Die Corona-Zeit ist unbarmherzig. Hunderttausende Menschen sind gestorben, Hunderttausende Angehörige blieben zurück. Abschiede waren nicht oder nur eingeschränkt möglich. Das alles hat auch langfristige Folgen für Trauernde - und beschäftigt auch die Wissenschaft.

Herdecke | Die Trauer hat sie krank gemacht. Die 80-jährige Ärztin kann ihre Erinnerungen an den Tod ihres im April vergangenen Jahres verstorbenen Mannes gar nicht erst abrufen, so kummervoll sind die Bilder, die sich ihr aufdrängen. Der Abtransport des 69-Jährigen nach Bruchsal (Kreis Karlsruhe) durch in Schutzkleidung verschanzte Sanitäter. Die zwölf Tage ...

