Umfrage : Weiter Defizite bei Digitalausstattung an Gymnasien

Unzureichende WLAN-Verbindung, veraltete Computer und schlechte IT-Betreuung: Einer Befragung von Lehrkräfte zufolge stehen den Gymnasien zu wenig digitale Mittel zur Verfügung. Und das auch im zweiten Coronajahr.

Berlin | Bei der digitalen Ausstattung der Schulen gibt es einer Umfrage unter Lehrkräften zufolge weiterhin Defizite. Knapp 50 Prozent gaben in einer Befragung des Deutschen Philologenverbandes an, an Schulen zu unterrichten, an denen das WLAN nicht optimal für den Unterricht nutzbar ist. 62,5 Prozent können an ihrer Schule bei ihrer Arbeit nicht auf einen...

