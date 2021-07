Stundenlang trockener Po : Viele Windeln halten Werbeversprechen

Eltern von Kleinkindern sind auf gut sitzende Windeln angewiesen. Eine gute Nachricht kommt daher von der Stiftung Warentest: Die meisten Windeln der Größe vier halten gut dicht und trocken.

Berlin | Die beste Nachricht für Eltern vorweg: Von der Stiftung Warentest geprüfte Windeln halten oft, was sie versprechen. Sie halten nämlich lange dicht und die Haut bleibt in ihnen lange trocken. Und noch besser: „Es gibt keine kritischen Schadstoffe in kritischen Mengen in diesen Windeln. Alle Windeln sind sauber“, sagt Stephan Scherfenberg von Stiftun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.