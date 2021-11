Statistik : Mehr als jeder fünfte Mann lebt allein

Die Zahl der Mehrpersonenhaushalte geht zurück. Vor allem immer mehr junge Männer wohnen allein. Das geht aus einer Erhebung hervor, die das Statistische Bundesamt nun zum Weltmännertag veröffentlichte.

Wiesbaden | Im vergangenen Jahr lebte in Deutschland mehr als jeder fünfte Mann alleine. Insgesamt waren das 7,8 Millionen Männer ab 15 Jahren, was einem Anteil von 22,4 Prozent entspricht. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich des Weltmännertags (3. November) mit. Zum Vergleich: Bei den Frauen ab 15 Jahren wohnte sogar fast jede vierte...

