Unfallgefahr : Kinder auf der Rolltreppe im Auge behalten

Auf Rolltreppen passieren immer wieder Unfälle. So können sich Kleidungsstücke oder auch Schuhe im Spalt zwischen Treppe und der Wand verfangen. Auf Kinder sollte man deswegen besonders aufpassen.

Stuttgart | Einen Schritt nehmen, drauf stellen und dann hoch- oder runterfahren. Für viele ist die Nutzung von Rolltreppen an Bahnhöfen oder in Kaufhäusern selbstverständlich. Dabei gibt es hier gefährliche Fallstricke, informiert die Prüforganisation Dekra. Gerade für Kinder und ältere Menschen ist das Fahren auf der Rolltreppe nicht immer ohne Risiko. So kö...

