Abstand halten und Maske : Halloween 2021: Umherziehen erlaubt - aber mit Rücksicht

Der Brauch aus den USA hat sich längst auch hierzulande verbreitet. Und so ziehen zu Halloween, dem Tag vor Allerheiligen, viele kleine verkleidete Kids von Tür zu Tür. Klappt das pandemiekonform?

Ulm | Sie klingeln an den Haustüren und fordern: „Süßes oder Saures!“ Zu Halloween am 31. Oktober wollen wieder viele kleine Hexen und Monster umherziehen. Aber viele Eltern fragen sich: Ist das angebracht? Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei und nicht jeder dürfte sich angesichts dessen über spontane Besuche an der Haustür freuen. Aus Sicht von Fa...

