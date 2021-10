Unicef-Bericht : Corona beeinträchtigt die Psyche von jungen Menschen

Um zu verhindern, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet, gingen Schulen weltweit in den Lockdown. Für Kinder und Jugendliche fielen Routinen und soziale Kontakte weitgehend weg. Dass dies psychische Folgen hat, bestätigen nun Daten von Unicef.

New York | Die Corona-Pandemie hat dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge auch die psychische Gesundheit von jungen Menschen beeinträchtigt. Eine Umfrage in 21 Ländern ergab demnach, dass sich jeder fünfte Mensch im Alter zwischen 15 und 24 Jahren „häufig depressiv fühlt oder wenig Interesse daran hat, Dinge zu tun“. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.