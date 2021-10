Verwandte in gerader Linie : BGH nimmt Großeltern beim Unterhalt der Enkel in die Pflicht

Nach einer Trennung ist der Elternteil, bei dem das Kind nicht wohnt, unterhaltspflichtig. Dass aber in manchen Fällen auch die Großeltern etwas zum Lebensunterhalt ihrer Enkel beisteuern müssen, zeigt dieses BGH-Urteil.

Karlsruhe | Geschiedene Väter oder Mütter mit wenig Geld müssen sich für den Kindesunterhalt nicht so stark verausgaben, wenn finanziell gut gestellte Großeltern vorhanden sind. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem Fall aus Sachsen entschieden, wie er mitteilte. In dem Streit (Az. XII ZB 123/21) ging es um einen Mann mit einem Nettoeinkomm...

