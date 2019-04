Anzeige : Europawahl 2019: Unser Leben. Unsere Gesellschaft. Unser Einfluss.

Europa ist laut Daniel Karasek die größte Bühne, die man sich für Kunst und Kultur vorstellen kann. Europa steht jedoch auch für Freiheit und Sicherheit - damit das so bleibt, nimmt er an der Europawahl 2019 teil.

von Levin Lange

15. April 2019, 00:00 Uhr

Am 26. Mai 2019 wird wieder gewählt: Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens erklären in der Serie „Deshalb gehe ich zur Europawahl 2019“ ihre Beweggründe, an der Europawahl teilzunehmen. Heute: Daniel Karasek.

Daniel Karasek über die Bedeutsamkeit der Europawahl

Mit dabei ist auch der Generalintendant und Regisseur am Theater Kiel, Daniel Karasek. Karasek, der im In- und Ausland als Regisseur, Dramaturg, Schauspieldirektor und Hochschuldozent gearbeitet hat, ist seit 2003 als Generalintendant am Theater Kiel tätig, wo er in den Sparten Schauspiel und Oper Regie führt. Als Theatermensch weiß er die unglaubliche kulturelle Vielfalt Europas zu schätzen und hat täglich mit Künstlern und Theaterbesuchern aus vielen Ländern der Europäischen Union zu tun.

Europa als große Bühne

Die Europäische Union ist mit 435 Millionen Einwohnern und mehr als sieben Millionen Beschäftigten in der Kultur- und Kreativbranche, 27 Ländern und 25 Sprachen so etwas wie die größte Bühne, die man sich für Kunst und Kultur vorstellen kann. Eine Vorstellung, die fasziniert, wenn man an die praktisch unbegrenzten Möglichkeiten denkt, die sich Künstlern hier bieten, nämlich zu arbeiten, wo man will, und seine Kunst mit anderen zu teilen. Denn Kreativität braucht Raum und Freiheit, und die finden Künstler hier.

Die Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai 2019 ist ein absolutes Muss, damit Europa eine wichtige Bühne bleibt. Daniel Karasek, Generalintendant und Regisseur am Theater Kiel

Karasek ist als überzeugter Europäer der Meinung, dass es sich lohnt, für eine Gemeinschaft wie die Europäische Union einzustehen und diese weiter zu entwickeln. Denn Frieden, Freiheit, Sicherheit, Solidarität untereinander und Wohlstand sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern Werte und Errungenschaften, die von den Gründern der Europäischen Union hart erarbeitet worden sind.

Deshalb gehe ich zur Europawahl am 26. Mai 2019.

