Meditation im Selbsttest: Teil 3 : Zwischen Zurückspulen und Butterbrot: Meditation per Youtube

Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment zu richten und in der Situation präsent zu sein, schreibt die Lehrerin und Buchautorin Doris Kirch auf der Seite des Deutschen Fachzentrums für Achtsamkeit. Dabei sei das Ziel, Situationen wertungsfrei anzunehmen und die Gedanken in dem Moment zu bündeln. Achtsamkeit soll unter anderem Stress reduzieren und das Glücklich-Sein fördern, indem der Geist beruhigt wird. Auch das innere Gleichgewicht und die Souveränität in schwierigen Situationen sollen gefördert werden, indem der Zugang zu den eigenen Ressourcen gefunden wird. Achtsamkeit kann durch Meditation gestärkt oder durch das tägliche Verhalten in den Alltag eingebaut werden.