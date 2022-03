Leben in der Pandemie : Zwei Jahre nach dem ersten Lockdown: Die Corona-Trends

Erinnern Sie sich noch? Vor zwei Jahren steht der Alltag still, denn plötzlich wird er maßgeblich durch Corona bestimmt. Eindrücke aus zwei Jahren, die neue Trends prägen - und Seltsamkeiten.

Es gab in der Corona-Pandemie besonders symbolträchtige Bilder, die zeigten, wie sehr das Leben auf den Kopf gestellt wurde: so gut wie leere Autobahnen beispielsweise. Die tägliche Blechlawine? Geschichte. Der vertraute und verhasste Stau? Aus und vorbei. Denn die Menschen saßen beim ersten Corona-Lockdown vor zwei Jahren mehr oder weniger in den eige...

