Anzeige: Zahnarzt Carsten Nehring : Zucker oder Zähne? So wichtig ist die Ernährung für unser Gebiss

Der Flensburger Zahnarzt Carsten Nehring erklärt im Interview, wie eine zahngesunde Ernährung aussieht.

07. Februar 2022, 00:01 Uhr

Flensburg | Schöne Zähne sind ein Statussymbol und stehen für eine insgesamt gute körperliche Verfassung. Den meisten ist heutzutage der Stellenwert einer guten Zahnhygiene bewusst. Dass auch die Ernährung eine zentrale Rolle für den Zustand der Zähne spielt, wissen weitaus weniger Menschen. Der Flensburger Zahnarzt Dr. Carsten Nehring von der Praxis Zahnerhaltung am ZOB erklärt im Interview, warum eine ausgewogene Mischkost so wichtig für unseren Kauapparat ist und warum auch das Timing beim Essen und der Zahnpflege eine wichtige Rolle für den Zustand der Zähne spielt.

Herr Nehring, was spielt die größere Rolle für unsere Zahngesundheit, die Zahnpflege oder die Ernährung?

Nehring: Zahnpflege und Ernährung sind gleich wichtig. Selbst jemand, der perfekt pflegt, kann durch falsche Ernährungs- oder Trinkgewohnheiten seine Zähne unwiederbringlich schädigen.

Was kann man denn in der Ernährung alles falsch machen, was die Zähne schädigt?

Unsere stark zuckerhaltige Ernährung ist natürlich eines der Hauptprobleme. Der Zucker ist sowas wie „die Geißel der modernen Medizin“. Das heißt nicht, dass man überhaupt keinen Zucker zu sich nehmen sollte. Ein großes Problem sind aber zuckerhaltige Getränke wie etwa Cola, Bubble Tea, aber auch Säfte. Wenn ein Kind alle halbe Stunde an einer Flasche Apfelsaft nuckelt, dann reicht die Zwischenzeit nicht aus, die Säuren durch Speichel zu neutralisieren. Säfte sind sauer, und auch Zucker wird im Mund in verschiedene Säuren aufgespalten. Diese Säuren sorgen für Entkalkungserscheinungen und Oberflächenschäden, und dadurch entsteht dann auch Karies. Also: Lieber einmal am Tag ein Glas Cola als über den Tag verteilt regelmäßig kleine Schlucke von einem zuckerhaltigen Getränk.

Sie sprachen gerade von der neutralisierenden Wirkung des Speichels – können Sie das ein bisschen weiter ausführen?

Es gibt Bestandteile des Speichels, die wichtig für die Oberflächenbeschaffenheit der Zähne sind. Daher ist es wichtig, den Zähnen regelmäßige Zucker- und Säurepausen zu gönnen, damit der Speichel sein Werk tun kann. Auch ein Schluck Wasser kann helfen, die Säuren aus dem Mund rauszuspülen, hat aber nicht die gleiche neutralisierende Wirkung. Deswegen ist es auch wichtig, nach dem Konsum von sauren Lebensmitteln wie etwa Obst eine halbe Stunde zu warten, ehe man sich die Zähne putzt – sonst putzt man den durch die Säure aufgeweichten Schmelz direkt mit vom Zahn runter.

Der Zucker ist in unseren Supermärkten quasi allgegenwärtig – bekommen die Menschen deswegen auch immer schlechtere Zähne?

Hier beobachten wir leider eine Kluft zwischen den sozio-ökonomischen Schichten: Während Menschen mit einem hohen Einkommen heute bessere Zähne haben als sämtliche Generationen vor ihnen, ist die Situation in einkommensschwachen Milieus leider häufig eine andere. Hier gibt es oft eine fatale Kombination aus mangelnder Aufklärung zu Gesundheitsthemen und ungesunden Ernährungsgewohnheiten, die auch Einfluss auf die Zahngesundheit haben. So wissen etwa viele Menschen nicht, dass auch eine sehr fettige Ernährung mit vielen Fertigprodukten auf Dauer schlecht für die Zähne ist. In vielen Fällen führt sie Reflux und Sodbrennen, also dem Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre und teils bis in die Mundhöhle. Hier richtet die Säure dann teils gravierende Schäden am Zahnschmelz an, wenn das Sodbrennen über längere Zeiträume unbehandelt bleibt. Auch ein erhöhter Kaffeekonsum oder chronischer Stress können Ursachen für Sodbrennen und die damit einhergehenden Zahnschäden sein.

Aber auch das andere Extrem, nämlich eine strikt vegane Ernährung, kann auf Dauer ihren Tribut von den Zähnen fordern. Im Erwachsenenalter ist sie meist kein Problem, kann aber im Kindesalter zum Teil langfristige Folgen haben. Der Körper kann sehr viele Nährstoffe synthetisieren, aber bestimmte Aminosäuren bekommt man nur über tierische Produkte. Erwachsene können die Aufnahme bestimmter Eiweiße, die einem in einer veganen Ernährung fehlen, ganz gut kompensieren, der kindliche Körper ist dazu noch nicht in der Lage. Da sehen wir dann auch relativ schnell Folgeerscheinungen etwa im Zahnhalteapparat, der sehr anfällig ist für Mangelernährungs-Erscheinungen. Der Mensch ist von Natur aus ein „Allesfresser“, das hat die Natur bewusst so eingerichtet.

Früher litten Seeleute, die wochenlang kein frisches Obst und Gemüse zu sich nahmen, irgendwann unter Skorbut und ihnen fielen wegen Vitamin-C-Mangel die Zähne aus – gibt es vergleichbare Mangelerscheinungen heute auch noch?

Heutzutage und hierzulande gibt es zum Glück kaum noch Fälle von Skorbut. Das würde aber wahrscheinlich ganz anders aussehen, wenn nicht vielen Fertiggerichten Ascorbinsäure, also Vitamin C, als Antioxidationsmittel zugefügt würde.

Gibt es bestimmte Lebensmittel, die man in Sachen Zahngesundheit auf dem Schirm haben sollte – im Positiven wie im Negativen?

Auch Nahrungsmittel, die auf den ersten Blick als „gesund“ gelten, können bei übermäßigem Konsum negative Auswirkungen auf die Zahngesundheit haben. Ich beobachte das alle Jahre wieder in der „Mandarinen-Zeit“: In der Vorweihnachtszeit klagen viele meiner Patienten über empfindliche Zähne. Wenn ich sie frage, was sie denn so zwischen den Mahlzeiten essen, heißt es dann häufig „nur gesunde Sachen – momentan zum Beispiel viele Mandarinen“. Und dann muss ich den Leuten leider sagen: Zu viel Obst ist nicht gut für die Zähne – wie bei so vielem macht auch hier die Dosis das Gift.

Auch die Konsistenz von Nahrungsmitteln spielt eine Rolle. Eine Karotte zum Beispiel ist super für die Zähne, die ist fest und muss lange gekaut werden, dadurch wird der Speichelfluss angeregt. Wenn man aber sehr viele harte Körner und Saaten konsumiert, die durch das Kauen kaum zerkleinert werden, kann das auf Dauer zu Abrieb an den Zähnen führen. Daher sage ich immer zu meinen Patienten: Das Beste, was man für seine Zähne essen kann, ist eine gesunde Mischkost.

Das Zauberwort der „ausgewogenen Ernährung“ gilt also auch in Sachen Zahngesundheit – vielen Dank für das interessante Gespräch!

Sehr gerne!