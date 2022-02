Arzneimittel : Zahl der Apotheken geht weiter zurück

Die Apothekendichte hinkt laut Verbandsangaben im Vergleich mit den anderen EU-Mitgliedsstaaten deutlich hinterher. Was ist der Grund dafür?

Die Zahl der Apotheken in Deutschland geht weiter zurück. Ende des vergangenen Jahres zählte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) noch 18.461 Betriebsstätten, wie sie am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das seien fast 300 weniger als ein Jahr davor. Noch stärker ging demnach die Zahl der selbstständigen Apothekerinnen und Apotheker in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.