Antwort des Tages : Woher hat der Hamburger seinen Namen?

Jeder kennt ihn, doch woher hat der Fastfood-Klassiker eigentlich seinen Namen? shz.de hat nachgeforscht.

Gewürztes gebratenes Hackfleisch mit einem Klecks Ketchup, Zwiebeln und Gewürzgurken zwischen zwei weichen Brötchenhälften – der klassische Hamburger. Aber woher hat der Fastfood-Klassiker eigentlich seinen Namen?

Die Herkunft des Namens und welche Ursprungs-Theorie letztendlich richtig ist, lässt sich kaum nachprüfen – im Internet kursieren so einige Geschichten und Erfindernamen. Darunter Charles Nagreen, Louis Lassen, Otto Kuase, die Brüder Frank and Charles Menches, Fletcher Davis und weitere.

Als nicht erwiesen gilt übrigens die Theorie, der Hamburger trage seinen Namen durch die erste englischsprachige Wortsilbe „ham“ (deutsch: Schinken). Diese Theorie stehe laut einigen Internetquellen in keinem logischen Zusammenhang mit der Zusammensetzung des klassischen Hamburgers, bei der Schinken keine Rolle spielt. Eine weitere Theorie lautet, der Hamburger heißt Hamburger, weil er seinen Ursprung in der Hansestadt Hamburg hat.

Auch zur Entstehung des Burgers gibt es verschiedene Erklärungen. Hier sind die drei Haupttheorien im Überblick:

Theorie 1: Der Hamburger hat seinen Ursprung in Hamburg

Im Hamburger Elbhafen endeten schon früher viele Überseelinien. Die Verpflegung der Seeleute war möglichst simpel gehalten: Sie bestand aus Hausmannskost, die schnell sättigte und zugleich einfach und mit wenig Zeitaufwand zuzubereiten war.

Es soll damals unter den Seeleuten Tradition gewesen sein, dass man Hackfleisch würzte und dieses roh verzehrte. Schließlich schienen die Seeleute aber gebratenes Fleisch appetitlicher gefunden zu haben – die erste Frikadelle entstand. Weil diese aber bei der täglichen Hafenarbeit ohne Besteck und viel Aufwand nur beschwerlich zu verzehren war, gab es die Frikadelle im Brötchen auf die Hand.

Damit zusammenhängend könnte ein Hamburger Gericht sein, das noch heute existiert. Es trägt den Namen „Rundstück warm“ – dabei handelt es sich um eine Scheibe Schweinebraten, die zwischen zwei Brötchenhälften gelegt wird.

Für die Theorie, dass der Hamburger seinen Ursprung in der nordischen Hansestadt hat, spricht auch, dass die „Hamburger Urfrikadelle“ 1891 in einem amerikanischem Kochbuch erwähnt worden sein soll. Die ersten Vorfahren des Burgers soll es schon 1895 in der Form eines „steak sandwichs“ gegeben haben.

Falls der erste Hamburger tatsächlich in Hamburg entstanden ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Burger vom Elbhafen aus in die Welt hinaussegelte und so berühmt wurde.

Theorie 2: Der Hamburger entstand durch ein Experiment

1885 soll im US-Bundesstaat New York das Schweinefleisch ausgegangen sein. In ihrer Not fingen Imbissbetreiber mit dem Experimentieren an. Sie erweiterten kleinere Mengen Fleisch mit anderen Zutaten wie Brot, Gemüse und Saucen. Es ist gut möglich, dass man so auf den Geschmack gekommen ist und die Kombination aus weichem Brötchen, Hackfleisch-Patty, Zwiebeln, Tomaten, Gewürzgurken und Ketchup einfach beibehielt und zum Kassenschlager machte. Wie der Hamburger dann so zu seinem Namen bekam, wird mit dieser Theorie nicht erklärt.

Theorie 3: Brötchen statt Teller

Der dänische Einwanderer Louis Lassen soll einen Imbiss in der amerikanischen Stadt New Haven im US-Bundesstaat Connecticut besessen haben. Die Imbissbude soll noch heute in der 261 Crown Street, im Zentrum von New Haven, Burger verkaufen. Louis Lassen habe um 1900 aus Zeitmangel einem eiligen Gast die Zutaten eines Gerichts einfach zwischen zwei Sandwichscheiben verkauft. Dieser war begeistert und der erste Hamburger war entstanden.

Spätestens mit der Entstehung der ersten McDonald's Restaurants 1940 in San Bernadino in Kalifornien wurde der Hamburger weltweit berühmt. Mittlerweile gibt es auch Burger, die statt eines Fleisch-Pattys veganen oder vegetarischen Ersatz nutzen.

Weiterlesen: Beyond Meat und Co: Fleischlose Burger machen Bauern Sorge

Wer auch immer unsere Speisekarte mit dem Hamburger erweitert hat – wir schwelgen in Dankbarkeit.