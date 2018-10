Rezept und Zubereitung : Wieder im Trend: So lässt sich Mangold in der Küche einsetzen

Lange Zeit war das Gemüse aus den meisten Küchen verschwunden – verdrängt vom beliebten Spargel. Dass Mangold eine Bereicherung für jeden Hobbykoch ist, zeigen schon die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten.

von Malin Lindenberg

21. Oktober 2018, 14:26 Uhr

Bis zum Ende des ersten Weltkrieges war Mangold in den deutschen Küchen äußerst beliebt und wurde für die Zubereitung von Speisen häufig und gerne verwendet. Als schließlich der Spinat Einzug in die Kochtöpfe und Pfannen hielt, geriet Mangold vermehrt in Vergessenheit. Dass das Gänsefuß-Gewächs jetzt sein Comeback feiert, wird beim Blick auf Speisekarten in modernen Restaurants oder in Kochbücher für gesunde und abwechslungsreiche Ernährung schnell deutlich. Das ist auch nicht verwunderlich, da sein Geschmack entfernt an Spinat erinnert, allerdings weitaus aromatischer und würziger ist.

Auf die richtige Verarbeitung kommt es an

Besonders für Hobbyköche, denen es in der Hektik des Alltags in der Küche gerne mal etwas schneller gehen mag und die nicht stundenlang am Herd stehen möchten, ist Mangold genau das Richtige. Ob gekocht, gebraten, gedünstet oder pur im Salat, mit Parmesankäse oder gehackten Pinienkernen garniert: Mangold ist sehr vielseitig und lässt sich außerdem komplett verwerten. Wird er wie Spargel gekocht, bietet er eine gute Beilage zu Pasta oder Fisch. Außerdem lässt er sich auch leicht für vitaminreiche Smoothies oder Rahmgemüse verwenden. Mangold hat von sich aus einen leicht bitteren Beigeschmack, der sich durch einen Schuss Sahne oder eine Prise Zucker allerdings schnell mildern lässt. Da sich das Gemüse an den Schnittstellen schnell braun verfärbt, sollte er nach dem Putzen schnell verarbeitet werden. Und damit der Mangold auch nicht beim Kochen seine Farbe verliert, sollte er in Salzwasser blanchiert und danach in eiskaltes Wasser getaucht werden. Was man beim Verwenden von Mangold außerdem beachten sollte, ist hier in der Übersicht zusammengefasst:

Adobe Stock

Einkauf: Wie frisch der Mangold ist, lässt sich am Strunk erkennen: Je heller der Strunkansatz ist, desto frischer ist das Blattgemüse. Außerdem sollten die Stile knackig und die Blätter saftig sein. Saison: Vom Frühjahr bis zum späten Herbst lässt sich Mangold in jedem gut sortierten Supermarkt finden. Denn auch außerhalb der Hauptsaison, die von Juni bis September dauert, wird Mangold frisch gelagert. Sorten: Grundsätzlich lässt sich beim Mangold zwischen zwei Hauptsorten unterscheiden: Der sogenannte „Blattmangold“ ist winterhart und hat eher schmale Rippen und schlanke Stiele. „Stielmangold“ besitzt dagegen eher schmale Blätter und besonders fleischige, ausgeprägte Stiele. Die knackigen Stile können übrigens bei beiden Sorten grundsätzlich mitgegessen werden. Lagerung: Wie viele andere Gemüsesorten sollte auch Mangold nach dem Kauf möglichst zeitnah zubereitet werden. Eingeschlagen in ein feuchtes Tuch hält sich das Blattgemüse im Kühlschrank allerdings bis zu drei Tage frisch. Wer Mangold jedoch das ganze Jahr über genießen möchte, friert ihn am besten ein, denn so hält er sich für gut acht Monate. Dafür sollte er vorher geputzt und geschnitten werden und ein bis zwei Minuten lang im Wasser gekocht werden, um ihn zu blanchieren. Anschließend wird er mit kaltem Wasser abgeschreckt, auf Küchenpapier abgetropft und schließlich portionsweise in Gefrierbeutel gefüllt. Putzen und Zerkleinern: Mangold sollte ähnlich wie Spinat zubereitet werden: Nach dem Waschen können Stiele und Blätter sowohl im Stück als auch zerkleinert verwendet werden. Beim „Stielmangold“ sollte darauf geachtet werden, dass die Blätter und die Stängel getrennt voneinander vor- und zubereitet werden, da die Stängel eine längere Garzeit benötigen, als die Blätter. Sind die Stiele sehr dick, sollten sie außerdem geschält werden.

Rezeptidee: Mangold-Pakete mit Rosinen und Pinienkernen



BVEO

Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten

Schwierigkeitsgrad: mittel

Zutaten für vier Personen:

16 Mangold-Blätter

600 g Schweinehackfleisch

40 g Paniermehl

1 große Zwiebel

1 Zweig Thymian

3 Knoblauchzehen

80 g Rosinen

1 Prise Zimt

50 g Pinienkerne

30 g (20 g + 10 g) Parmesan

2 EL Tomatenmark

10 cl Weißwein

50 cl Gemüsebrühe

6 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 Bio-Zitrone (Saft einer Zitrone / Abrieb der Schale)

Zubereitung:

Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten.

Mangold gut waschen und zwölf heile Blätter zur Seite legen. Tipp: Die Stängel mit dem Messer einritzen, damit sie biegsamer werden. Die zwölf Blätter in kochendem Wasser eine Minute blanchieren, dann in eiskaltes Wasser legen, um die schöne grüne Farbe zu erhalten. Abtropfen lassen und auf einem Tuch flach ausbreiten.

Die restlichen Mangold-Blätter und Stängel drei Minuten blanchieren und klein schneiden.

Zwiebel und Knoblauch hacken und in einer Pfanne mit Olivenöl und dem kleingeschnittenen Mangold leicht andünsten (ca. fünf Minuten).

Das Ganze in eine Schüssel geben und mit den Rosinen, dem Hackfleisch, 20 g geraspeltem Parmesan, Zitronensaft, Tomatenmark, Paniermehl und der Hälfte der Pinienkerne vermischen. Mit Thymian, Zimt, Salz und Pfeffer würzen.

Dann die Füllung in die zwölf beiseitegelegten Mangold-Blätter wickeln. Tipp: Sollte der Stiel des Mangoldblatts noch zu fest und das Einrollen schwierig sein, kann der Stängel herausgeschnitten werden.

1–2 EL der Füllung auf den unteren Rand des Blattes legen. Die beiden Seiten von rechts und links einschlagen und am unteren Rand beginnend die Füllung einwickeln. Alle Mangold-Blätter rollen bis die Füllung aufgebraucht ist.

Die Röllchen in eine tiefe Pfanne legen, mit Weißwein und Brühe übergießen und zugedeckt zum Kochen bringen. Nach dem Aufkochen mit reduzierter Wärme acht Minuten weiter köcheln lassen.

Anschließend mit dem Rest der Pinienkerne, frisch geraspeltem Parmesan und dem frischen Abrieb der Zitronenschale servieren.

(Mit Material von „Deutsches Obst und Gemüse“ und BZfE)