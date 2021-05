Zu viel Salz : WHO empfiehlt Grenzwerte für Salzgehalt in Nahrungsmitteln

Zu viel Salz in Lebensmitteln ist schädlich für den Körper. Eine dauerhaft erhöhte Aufnahme kann sogar zum Tod führen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO legt nun eine Tabelle zu empfohlenen Höchstwerten vor.

Genève | Zu viel Salz im Essen ist ungesund: nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehen weltweit elf Millionen Todesfälle im Jahr auf Risikofaktoren in der Ernährung zurück, drei Millionen davon auf den Verzehr von zu viel Salz. Die WHO hat eine Tabelle mit empfohlenen Höchstwerten für einige Dutzend Nahrungsmittel erstellt. So sollen etwa 100...

