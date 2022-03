Prozess : Welche Hinweise gab es auf die Patientenmorde?

Hätten Kollegen und Vorgesetzte Taten des Serienmörders Niels Högel in Kliniken verhindern können? Eine schwierige und komplexe Frage, die in Oldenburg ein Gericht und über ein Dutzend Verteidiger beschäftigt.

Am dritten Verhandlungstag infolge sagt der wegen 85-fachen Mordes verurteilte Patientenmörder Niels Högel am Dienstag am Landgericht Oldenburg weiter als Zeuge aus. Angeklagt sind in dem Prozess sieben frühere Klinik-Vorgesetzte - drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und ein Ex-Klinik- Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhor...

