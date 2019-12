Anzeige: Vicci Caffe : Zeit für Genuss – aus unserer Region

Qualität genießen: Beste Rohbohnen von ausgesuchten Kaffeefarmen aus aller Welt – veredelt in unserer Region.

11. Dezember 2019, 00:01 Uhr

Exklusiv für unsere Leserinnen und Leser: allerbeste Rohbohnen aus nachhaltigem Anbau, von professionellen Kaffee-Baristi empfohlen und frisch geröstet! Im traditionellen Trommelröstverfahren wird der Rohkaffee mit bewährter Langzeitröstung und bei niedrigen Temperaturen veredelt. Nur so entfaltet sich die Aromenvielfalt der Bohnen optimal, nur so verschwinden unangenehme Gerb- und Bitterstoffe. Damit Ihr Röstkaffee immer frisch ist, röstet VICCI Caffe aus Bad Bramstedt nur in kleinen Chargen und verpackt den Kaffee im Anschluss sofort in aromaschützende, luftdichte Ventilbeutel.

Vicci Caffe „Landessieger Beste Kaffeerösterei Schleswig Holstein 2018“ – ausgezeichnet vom Magazin „Der Feinschmecker“

Anbaugebiete Zentral- und Süd-Amerikas, Afrika und Asien – ausgesuchte Kaffeefarmen mit nachhaltigem Anbau – allerbeste Rohbohnen, die sorgfältig geerntet, verarbeitet und sortiert werden.

Genuss-Box „Filterkaffee“

VICCI CAFFE BEST OF GUATEMALA (150 gr)

100% Arabica (sortenrein)

harmonisch-würzig, hocharomatisch, komplex –intensiv, dunkle Schokolade

Röstgrad: hell

VICCI CAFFE BEST OF BRAZIL (150 gr)

100% Arabica (sortenrein)

Naturmild, weich und harmonisch, nussig-süß

Röstgrad: hell

VICCI CAFFE PANAMA VOLCAN BARU NORMAN´S FARM (150 gr)

100% Arabica (Caturra-Catuai)

fruchtig-süß, leichter Körper, mild-schokoladiger Nachgeschmack

Röstgrad: hell



Genuss-Box „Espresso“

VICCI CAFFE ESPRESSO SCHWARZ (150 gr)

75% Arabica Brasilien, Kolumbien

25% Robusta Togo (trockene Aufbereitung)

aussergewöhnlich, süditalienisch, kraftvoll.

Röstgrad: dunkel

VICCI CAFFE ESPRESSO ROT (150 gr)

80% Arabica Brasilien, Guatemala

20% Robuste Indien (gewaschen)

aufregend, samtig, nussig.

Röstgrad: dunkel

VICCI CAFFE ESPRESSO GOLD (150 gr)

100% Arabica Brasilien, Guatemala, Kolumbien

schokoladig, aromatisch, harmonisch.

Röstgrad: dunkel

Tipp: Die Genuss-Boxen „Filterkaffee“ oder „Espresso“ sind auch ein tolles Geschenk oder ein besonderer Gruß aus der Heimat.



Der hohe Qualitäts-Anspruch beginnt bei den verwendeten Bohnen und der Röstung und wird bei der edlen, hochwertigen Verpackung fortgeführt. Die drei Kaffeesorten werden liebevoll und sicher verpackt geliefert.

Genussbox ca. 200 x 140 x 70 mm (Innenmaß, Länge-Breite-Höhe)

Zusätzlich erwartet Sie eine kleine Überraschung aus der Papeterie Serie monbijou.