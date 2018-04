Snacks für Kinder im Test : Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein nennt Fruchtriegel eine „Zuckerfalle“

18 Fruchtriegel für Kinder wurden unter die Lupe genommen. Im Schnitt bestehen diese zu 43 Prozent aus Zucker. Das ist zu viel, meint die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

von Julia Gohde

04. April 2018, 04:29 Uhr

26 bis 51 Prozent - so groß ist die Spanne des Zuckeranteils in den 18 Fruchtriegeln, die die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein untersucht hat. Analysiert wurden Fruchtriegel für Kinder ab einem Lebensjahr. Diese Snacks sind bei vielen Eltern beliebt, prangt doch auf den Verpackungen der Produkte häufig der Hinweis „ohne Zuckerzusatz“. Die Verbraucherzentrale stuft viele Riegel jedoch als nicht empfehlenswert ein.

„Fruchtriegel sind keine gesunde Zwischenmahlzeit für Kinder, sondern zählen dem Zuckergehalt nach zu den Süßigkeiten“, warnt Gudrun Köster, Lebensmittelexpertin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Kinder ab einem Jahr brauchen täglich etwa 1.200 Kalorien. Nur maximal zehn Prozent davon sollten auf Zucker zurückgehen. Laut Verbraucherzentrale liefern einige der von ihnen geprüften Riegel aber schon fast die Hälfte dieser Menge. Für die restlichen Mahlzeiten des Tages bleibt so kaum Spielraum übrig.

Zucker und Säure greifen die Zähne an

Insbesondere auf die Milchzähne der Kinder können Riegel ungesund wirken, weil die Fruchtmasse und damit der darin enthaltene Zucker sowie die Säure an den kleinen Kinderzähnen kleben bleibt. Auch auf die Entwicklung gesunder Essgewohnheiten haben die industriell hergestellten Snacks einen negativen Effekt, befürchtet Gudrun Köster: „Kinder müssen lernen, wie verschiedene Obstsorten aussehen, riechen und schmecken. Bei einem Fruchtriegel ist das nicht möglich. Wenn ein Kind Früchte nur in Form von Riegeln oder aus Quetschbeuteln kennenlernt, fehlen Vielfalt und Sinneserfahrungen beim Essen. Beides ist aber wichtig, um Kinder an gesunde und abwechslungsreiche Ernährung zu gewöhnen“, rät die Expertin.

Ein weiteres Argument ist der Preis: Im Vergleich mit frischem Obst sind die Fruchtriegel teuer. Ein Riegel kostet laut Verbraucherzentrale durchschnittlich 54 Cent. Zu diesem Preis bekomme man oft schon einen Apfel, eine Birne oder eine Banane in Bio-Qualität, so die Experten. Bei den Fruchtriegeln wiederum lohnt sich ein prüfender Blick auf die Rückseite der Verpackungen: Hier ist in der Regel der Zuckergehalt pro 100 Gramm und pro Riegel ausgewiesen.