Corona-Pandemie : Veränderte Klinik-Lage: Covid-19 oder positiv mit Beinbruch?

Omikron treibt die Fallzahlen in die Höhe: Zunehmend berichten Kliniken von Funden des Virus bei Patienten mit anderen Krankheiten. Was dahinter steckt und was das für die Datenlage bedeutet.

Es seien Schwangere darunter, Kinder, Menschen mit einem Herzinfarkt, nach einem Unfall oder mit einem Beinbruch. In der Omikron-Welle häufen sich auf Normalstationen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) die Fälle von Menschen, die positiv auf Corona getestet, aber aus völlig anderen Ursachen dort in Behandlung sind. Das berichtet der Dir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.