Hemdenhersteller : Van Laack-Chef will beim Einkaufen weiter Maske tragen

In Corona-Zeiten macht der Hemdenhersteller van Laack glänzende Geschäfte. Das lag absolut nicht an seinem Kerngeschäft, sondern an einer neuen Zusatzsparte: den Masken. Die Pflicht zum Tragen endet bald - was sagt der Firmenchef?

Der Chef des Hemdenherstellers van Laack will auch nach dem Ende der Maskenpflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn er einkaufen geht. „Ich möchte mich nicht anstecken - weder mit dem Coronavirus noch mit anderen Krankheitserregern“, sagte Firmeninhaber und Geschäftsführer Christian von Daniels der dpa in Mönchengladbach. Dass die Maskenpflicht a...

