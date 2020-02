Anzeige: VAMED Ostseeklinik Damp : Wenn Hüfte, Knie, Schulter und Hände schmerzen: Diese Therapien bietet die Ostseeklinik Damp

Ob konservative Therapie oder OP und Reha aus einer Hand: Die Ostseeklinik Damp hilft Menschen mit Schmerzen am Bewegungsapparat ganzheitlich.

14. Februar 2020, 13:01 Uhr

Damp | Die VAMED Ostseeklinik Damp ist eine Spezialklinik für Wirbelsäule und Gelenke. Jedes Jahr vertrauen 16.500 Patienten aus dem In- und Ausland dem eingespielten Team aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten. In Damp werden Patienten sowohl konservativ behandelt als auch durch Operationen – es kommt immer auf den individuellen Fall an. Die Rehaklinik für die Behandlung danach ist am gleichen Standort.

Spezialisierung für mehr Qualität und weniger Komplikationen Mit der Häufigkeit, mit der ein Chirurg eine bestimmte Operation durchführt, steigt statistisch die Qualität des Ergebnisses und sinkt die Komplikationsrate. Mit jährlich 5.700 Operationen gehört die Ostseeklinik Damp zu den führenden Einrichtungen Deutschlands. Das bestätigt seit Jahren auch der Focus Gesundheit, der die Ostseeklinik seit Einführung der Kliniklisten als „Top Nationales Krankenhaus Orthopädie“ führt. Seit Gründung der Ostseeklinik 1973 wurden allein gut 90.000 künstliche Gelenke eingesetzt. Dennoch verlassen zwei von drei Patienten die Ostseeklinik ohne Operation. Sie werden konservativ behandelt.

Konservative Therapie statt Operation

Die Ostseeklinik Damp bietet Menschen mit Schmerzen am Bewegungsapparat die Möglichkeit, sich für eine intensive konservative Therapie und Diagnostik stationär aufnehmen zu lassen.

In einer Woche erhalten diese Menschen bei uns alle nötigen Untersuchungen, für die sie sonst viele Wochen von einem Facharzt oder Therapeuten zum anderen laufen müssten. Privatdozent Dr. Aldemar Andres Hegewald, Chefarzt der Abteilung Neurochirurgie/Wirbelsäulenchirurgie bei VAMED Ostseeklinik Damp

Orthopäden, Rheumatologen, Schmerzmediziner, Internisten, Neurochirurgen, Sport- und Ernährungsmediziner, Anästhesisten, Physio- und Manualtherapeuten nehmen den Patienten und seine Beschwerden bei Bedarf gemeinsam unter die Lupe. „Gemeinsam entwickeln wir ein geeignetes Therapiekonzept, das der Betroffene dann am Heimatort umsetzen kann“, so Hegewald. So ließen sich Operationen oft verhindern, zumindest aber hinauszögern.

Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche OP

Die Ostseeklinik hat sich schon vor vier Jahrzehnten konsequent auf Wirbelsäule und Gelenke spezialisiert. Entsprechend finden Patienten hier – wenn doch eine Operation nötig wird – hocherfahrene Wirbelsäulenchirurgen sowie Spezialisten für gelenkerhaltende Operationsverfahren, und den Ersatz von Hüfte, Knie und Sprunggelenk, Schulter, Ellenbogen, Händen und Fingern durch eine Endoprothese. Auch Prothesenwechsel werden in Damp mehrere hundert Male im Jahr durchgeführt. Der Anteil dieser anspruchsvollen Eingriffe steigt – auch, weil viele Kliniken zwar Erstimplantationen machen, ihre Patienten für Wechseloperationen und andere komplexe Problematiken aber nach Damp schicken.

Beste Hygienedaten und hauseigene Knochenbank

Als eine der wenigen Kliniken Norddeutschlands verfügt die Ostseeklinik Damp über eine hauseigene Knochenbank. So können Knochendefekte mit körpereigenem Material aufgefüllt werden. Als Spezialklinik für den Bewegungsapparat, in der fast ausschließlich geplante Eingriffe durchgeführt werden, ist die Hygienesituation in der Ostseeklinik Damp hervorragend. Dieses Kriterium ist entscheidend, da Infektionen bei Eingriffen am Knochen eine der meist gefürchteten Komplikationen darstellen. Menschen mit begleitenden Herz-, Nieren-, Gefäß- oder Nervenerkrankungen bietet das Zentrum für Dialyse- und Bluthochdruckerkrankungen der Ostseeklinik sowie die Mitbetreuung durch Fachärzte der benachbarten Rehaklinik Damp ein besonderes Plus an Sicherheit.

Modernste mikrochirurgische Navigationssysteme, Qualitätsprothesen und individualisierte Schnittschablonen ermöglichen den Chirurgen permanente Kontrolle über die Schnittführung, helfen den Markraum des Knochens unversehrt zu lassen und bewirken so einen deutlich geringeren Blutverlust.

Schnell wieder auf den Beinen

Wenn es um den Erfolg einer Operation geht, kommt auch der Therapie danach eine Schlüsselrolle zu. In der Regel spätestens am Tag nach der OP stehen Patienten wieder auf den eigenen Füßen. An der Seite eines Physiotherapeuten wagen sie die ersten Schritte, lernen sich anzuziehen, Treppen zu steigen und Vertrauen in das neue Gelenk oder die operierte Wirbelsäule zu fassen. Das Therapeutenteam der Ostseeklinik ist hochspezialisiert und bietet ein einzigartig breites Therapiespektrum: gemeinsam deckt man nahezu alle existierenden Zusatzqualifikationen von Bobath bis zur Vakuumtherapie ab.

OP und Reha aus einer Hand

Operation in der Ostseeklinik Damp mit nahtloser Anschlussheilbehandlung in der Rehaklinik Damp: Mit diesem Konzept wurde Damp zu einer der deutschen Top-Adressen. „Wenn während der Rehabilitation Fragen aufkommen, rufen wir einfach kurz in der Ostseeklinik an“, sagt Dr. Anja Spies, Chefärztin Orthopädie und Ärztliche Direktorin der VAMED Rehaklinik Damp. Bei Problemen sei der Operateur nur Minuten entfernt. Das gäbe vielen Patienten die Sicherheit, sich etwas zuzutrauen und auch mal an die Schmerzgrenze heranzugehen. Natürlich immer mit einem Therapeuten an der Seite.

Es ist einfach toll zu sehen, wie uns so mancher 80-Jähriger nach sechs Tagen beim Treppensteigen quasi davonläuft. Dr. Anja Spies, Chefärztin Orthopädie und Ärztliche Direktorin der VAMED Rehaklinik Damp

