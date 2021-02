Anzeige: Vamed Ostseeklinik Damp : Vortrag „Arthrose und Schmerzen – zu jung für den Gelenkersatz?“

Zum Nachschauen: Vortrag des Orthopädie-Chefarztes Dr. Klauser. Im Anschluss beantworteten er und Ex-Handballer Martin Schmidt Leserfragen. Moderation: shz-Chefredakteur Stefan Kläsener.

von Julia Gohde

24. Februar 2021, 00:00 Uhr

Damp, Flensburg | Kann ich mit einer gesunden Ernährung eine beginnende Arthrose in den Gelenken aufhalten? Wann geht es nicht mehr ohne ein künstliches Gelenk? Und was ist, wenn ich trotz einer Prothese Schmerzen verspüre? Viele Leserinnen und Leser nutzten in den vergangenen zwei Wochen die Gelegenheit, ihre Fragen an den Gelenk-Spezialisten Dr. Wolfgang Klauser, Chefarzt der Orthopädie der VAMED Ostseeklinik Damp, einzusenden. Einen Teil dieser anonymisierten Leserfragen wird Dr. Klauser heute beantworten.

Um 18.30 Uhr übertragen wir unter shz.de/gesundheitaktuell zunächst den ca. 30-minütigen Vortrag von Dr. Klauser mit dem Titel „Arthrose und Schmerzen – zu jung für den Gelenkersatz?“. Im Anschluss daran wird sh:z-Chefredakteur Stefan Hans Kläsener ausgewählte Fragen aus der Leserschaft an Dr. Klauser richten. Ebenfalls vor Ort sein wird auch der Ex-Handballer Martin Schmidt, denn der ehemalige Handballprofi vom THW Kiel ist seit 2017 Träger einer Knieprothese. Der heute 51-Jährige berichtet von seinen eigenen Erfahrungen als Patient und wie sich sein Leben seit der Operation vor rund vier Jahren verändert hat.

Leider können aus zeitlichen Gründen nicht alle Leserfragen im Livestream beantwortet werden. Es sollen jedoch alle Fragenden eine Antwort bekommen. Sie werden individuell von der VAMED Ostseeklinik Damp, an der Dr. Wolfgang Klauser tätig ist, kontaktiert.