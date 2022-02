Anzeige : Examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) oder Altenpfleger (m/w/d) für die VAMED Ostseeklinik Damp gesucht

Suche Pfleger (m/w/d), biete Work-Life-Balance: Die Vamed Ostseeklinik stellt sich vor.

Du möchtest einen sicheren Job unter fairen Bedingungen in einem wirtschaftlich stabilen Unternehmen? Du kannst Dir vorstellen, in einer überregional renommierten Spezialklinik für Endoprothetik, Rheumatologie und Wirbelsäulenchirurgie zu arbeiten? Dann solltest Du unbedingt weiterlesen.

Die Zukunft gehört Dir!

Wir arbeiten wirklich gerne hier. Deswegen haben viele von uns ihr 20-, 30-, 40- und sogar 45-jähriges Jubiläum schon begangen. Aber irgendwann geht jeder mal in Rente. Deswegen suchen wir neue Kollegen, die den Staffelstab von uns übernehmen und diese tolle Klinik für viele Jahre mitgestalten möchten. Gerne teilen wir unsere Erfahrungen mit Dir, freuen uns aber auch, von Dir dazuzulernen.

Sven Brügmann

Beste Entwicklungsmöglichkeiten

Wie gesagt: In unserer Klinik ist der Generationenwechsel in vollem Gange. Das ist Deine Chance auf beruflichen Aufstieg. Egal, ob Du langjährige Erfahrung, vielleicht sogar als Führungskraft hast, Berufsanfänger bist oder nach längerer Auszeit wieder ins Berufsleben einsteigen möchtest: Wir arbeiten Dich gut ein und verschaffen Dir über zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten die Qualifikationen, die Du für Deinen Job bei uns und Deine beruflichen Ziele benötigst.

Klar wird’s auch mal anstrengend

Ja, auch bei uns ist die Arbeit nicht immer leicht. Und es ist immer Arbeit da. Aber es ist auch Zeit für Spaß und Lachen mit Deinen Kollegen und Patienten. Denn als Fachkrankenhaus sind unsere Aufnahmen und Operationen geplant. So wissen wir im Voraus, was auf uns zukommt. Langweilig? Keine Spur - es ist einfach schön zu erleben, wie ein Mensch nach Wochen, Monaten und nicht selten sogar Jahren mit Schmerzen das erste Mal wieder schmerzfrei auf den eigenen Füßen steht. Damit dies gelingt, arbeiten wir untereinander, mit unseren Stationsleitungen, aber auch mit unseren Ärzten und Therapeuten eng zusammen. Auf Augenhöhe - denn bei uns ist jeder Spezialist in seinem Bereich.

Arbeit ist für Dich nicht alles?

Gut, für uns auch nicht. Damit Du genug Zeit hast für Deine Familie oder was immer das Leben außerhalb unserer Klinik für Dich lebenswert macht, sind unsere Dienstplaner fast so flexibel wie ein Theraband: Vollzeit oder Teilzeit, Nachtwache oder Springer – Hauptsache, Du hast Dein Examen in der Tasche. Und – ganz wichtig: Wir bieten Dir Planbarkeit durch verlässlichen Dienstschluss.

Frank Molter

Genug von der Stadt – Du willst Meer?

Unsere Klinik liegt unmittelbar am Strand, im Herzen des Ostseebades Damp mit seinem vielfältigen Wellness-, Freizeit-, Kultur-, Gastronomie- und Sport-Angebot inklusive eigenem Sportboothafen. Wie wäre das: nach dem Dienst ein Eis am Strand oder gleich rein ins Wasser oder ab auf Board oder Boot?

Noch nicht überzeugt?

Ok, gut. Die Sache mit dem tollen Team und der guten Stimmung schreiben alle. Dass das bei uns wirklich so ist, darauf gibt Dir die Texterin dieser Anzeige ihr Wort. Entdecke das Gefühl wieder, Dich am Montagmorgen auf die Arbeit zu freuen!

Jahressonderzahlung, kostenlose Sportmöglichkeiten, Vergünstigungen auf Ferienhäuser, Übernachtungen, Veranstaltungen und andere Angebote des Ostsee Resort Damp sowie bei mehr als 1500 namhaften internationalen Marken vom Auto über Mode, Reisen und Technik bis zum Konzertticket sowie ein Dienst-e-Bike zur privaten Nutzung packen wir noch obendrauf.

Jetzt überzeugt? Oder zumindest neugierig geworden?

Ruf uns an oder schreib uns eine Mail. Fragen zum Arbeitsalltag beantwortet Dir unsere Pflegedirektorin Angelika Flügge gern unter Tel. 04352 80-6064. Oder Du schickst uns gleich Deine Bewerbungsunterlagen an martine.plett@vamed-gesundheit.de oder per Post an

VAMED Ostseeklinik Damp

Personalabteilung

Seeuferweg 10

24351 Damp

Henrik Matzen

Die VAMED Ostseeklinik Damp ist eine Spezialklinik für Gelenke und Wirbelsäule mit den Abteilungen Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie, Innere Medizin/Rheumatologie und Anästhesie/Intensivmedizin. Seit fast 50 Jahren verhelfen wir Menschen mit akuten und chronischen Erkrankungen sowie Verletzungen am Bewegungsapparat zu neuer Lebensqualität. Wir sind akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sowie der Universität Lübeck.

In unserem Team sind Menschen mit Behinderungen sowie unterschiedlicher sexueller Identität und Herkunft herzlich willkommen.

Über 60 verschiedene Berufe

…arbeiten bei uns in Damp – von A wie Animateur bis Z wie Zentrale Sterilgutversorgung. Da wäre es doch gelacht, wenn wir für Deine Lieben nicht auch noch einen passenden Job hätten.

