Sammeln, trocknen, grillen : Tolle Knolle: Darauf sollte man bei der Zubereitung von Pilzen achten

Sie sind zwar kein Gemüse, aber ebenso gesund und vor allem kalorienarm: Pilze. Jetzt im Spätsommer kann man sie sogar selbst sammeln. Für den Supermarkt werden sie das ganze Jahr über gezüchtet.

von Karen Bartel

23. September 2018, 04:33 Uhr

Klein und knubbelig, lang und schlauchig, oder flach und wulstig - Pilze treten in den verschiedensten Formen auf. Nicht jede davon ist essbar, doch die, die es sind, sind nicht nur für Kenner ein wahrer Genuss. Ob als Suppe, gefüllt aus dem Ofen, in Pasteten oder mariniert für Salate, gerade die Herbstzeit bietet viele Möglichkeiten für Pilzgerichte. Wie wäre es einmal mit einem Pesto aus zweierlei Pilzen? Das Rezept gibt es auf dem Koch- und Backportal Küchenlust.

Das steckt drin

Die Leichtgewichte bestehen zu 90 Prozent aus Wasser, weswegen beipielsweise 150 Gramm Champignons nur etwa 24 Kilokalorien haben. Hier darf man also zuschlagen. Darüberhinaus enthalten sie verschiedene Mineralstoffe und Vitamine. 200 Gramm Champignons decken mehr als die Hälfte der empfohlenen Tageszufuhr an Vitamin B2 (Riboflavin) ab. „Das Vitamin ist unter anderem wichtig für einen normalen Energiestoffwechsel. Unter den Mineralstoffen ist besonders Kalium zu nennen, welches zu einer normalen Nerven- und Muskelfunktion beiträgt“, erklärt Dr. Annette Neubert, Ernährungswissenschaftlerin im Nestlé Ernährungsstudio. In Puncto Ballaststoffe ist der Trüffel-Pilz ganz weit vorne dabei mit einem Ballaststoffgehalt von 16 Prozent. Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte möglichst davon absehen, Pilze in großer Menge roh zu essen. Chitin und andere nicht verwertbare Kohlenhydrate erschweren die Verdauung. Besser bekömmlich werden die Leckerbissen durch Erhitzen.

Eine kleine Pilzkunde

Sorte Verwendung Champignon Champignons passen zu fast allen Gerichten. Ganze Pilze eignen sich zum Backen, geschnittene zum Dünsten. Champignons schmecken in Suppen, Soßen, Pasteten, Terrinen und roh oder gebraten in Salaten. Austernpilz Austernpilze eignen sich gut zum Verfeinern von Suppen, Soßen, hellen Fleischgerichten und Terrinen. Verwendet werden sollen möglichst nur kleine, junge Pilze. Große, ältere Stücke schmecken zäh. Shiitakepilz Shiitakepilze sind ideal für Suppen, Soßen, Eier- und Reisgerichte oder asiatische Speisen. Sie schmecken auch gut als Füllung oder in Salaten. Pfifferling Pfifferlinge schmecken am besten natur in wenig Fett und Wasser gedünstet. Sie eignen sich aber auch für Soßen, als Einlage in Suppen, Terrinen und mariniert für Salate. Steinpilz Steinpilze schmecken roh, mariniert und gebacken. Sie eignen sich für Garnituren, Pasteten, Terrinen und für Rahmsoßen.

Putzen und garen: So geht's

Gezüchtete Pilze, wie Champignons, Kräuterseitlinge oder auch Shiitake, die man üblicherweise im Supermarkt kauft, sind meistens wenig verschmutzt. Daher reicht eine kleine Katzenwäsche in Form von vorsichtigem Abreiben mit Küchenpapier oder einer speziellen Pilzbürste. Das sollte immer ohne Waschen vonstattengehen, denn sonst saugen sich die Pilze wie Schwämme auf und verlieren dadurch an Geschmack. Alternativ lässt sich auch die oberste Schicht einfach mit einem Messer abziehen. Stilenden, die ausgetrocknet oder noch recht dreckig sind, können einfach abgeschnitten werden.

Pilze schmecken am besten, wenn sie noch etwas Biss haben. Daher sollten sie möglichst kurz gegart werden, so werden außerdem die hitzeempfindlichen Vitamine geschont. Salz erst am Ende hinzugeben, so wird den Pilzen kein Wasser entzogen und sie bleiben schön saftig. Garniert schmecken sie am besten mit frischen Kräutern, wie Petersilie und Schnittlauch, aber auch Thymian und Rosmarin passen gut dazu.

Mythos: Pilze darf man nicht aufwärmen

Zwar sind Pilze immer noch leicht verderbliche Lebensmittel, jedoch hat sich in den letzten hundert Jahren viel an den Lagerbedingungen getan. Der Mythos, dass aufgewärmte Pilzspeisen giftig wirken, stammt aus früheren Zeiten, in denen es noch keinen Kühlschrank gab. Bei der richtigen Zubereitung und Lagerung können Pilzgerichte am nächsten Tag getrost aufgewärmt werden. Aber nur einmal. „Für ein sicheres Gericht ist es wichtig, Pilze frisch zu verarbeiten und nach der Zubereitung rasch abzukühlen. Die Mahlzeit hält sich maximal ein bis zwei Tage bei etwa vier Grad Celsius im Kühlschrank“, erklärt die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Annette Neubert. Beim erneuten Aufwärmen ist darauf zu achten, eine Mindesttemperatur von 70 Grad Celcius einzuhalten, da es sonst zum Eiweißabbau durch Bakterien oder Pilzenzyme kommen kann. Mögliche Folgen sind dann Übelkeit und Brechdurchfall. Gerichte mit rohen Pilzen sollten immer sofort verzehrt und nicht aufgehoben werden.

Die Vielseitigkeit von Pilzen

Jetzt ist die beste Zeit, selbst Pilze im Wald zu sammeln, aber bitte nur, wenn eindeutig identifizierte Exemplare danach auf den Küchentisch kommen. Rund ums Jahr kann man sogenannte Zuchtpilze, wie Champignons, Shiitake und Austernpilze, ernten beziehungsweise kaufen. Da fällt einem manchmal gar nicht auf, dass bestimmte Sorten jetzt erst Saison haben. Eine ganz andere Anwendung, die ebenfalls zeitlos und nicht jedem bewusst ist, ist die Verwendung von Pilzen zur Herstellung von alkoholischen Getränken, Zitronensäure, Vitamin C, Backwaren und Milchprodukten. So sind Wein-, Bier- und Backhefen bekannte Nutzpilze. „Bei Weichkäsesorten wie Brie und Camembert wird die Oberfläche, im Fall von Gorgonzola das Innere, mit einer Pilzkultur behandelt, die für die Reifung sorgt. Während des Reifevorgangs entsteht so eine arttypische, meist weiße, essbare Schimmelschicht auf dem Käse“, so Dr. Annette Neubert.

(mit Material von Nestlé Deutschland AG)