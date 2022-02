Krebsdrama : Tipps von einer Toten: „Nachricht von Mama“

Jessica Ginkel überzeugt in einer neuen Mini-Serie auf Sat.1 als Herzstück einer Familie, das auch der Tod nicht aus dem Leben reißen kann. Der Sender will Menschen eine ganze Woche lang Mut machen.

Alltag einer deutschen Familie, möchte man meinen. Elli May (Jessica Ginkel) brieft ihren Mann Tobias (Golo Euler) am Handy für den Kindergeburtstag. „Die Geburtstags-Deko ist im Keller“, doziert die hübsche Frau bildschirmfüllend auf dem Notebook. Sie telefoniert am Steuer, während sie durch die Stadt rast. „Oberstes Regal, ganz rechts. Aber nimm nic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.